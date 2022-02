Instituto-Geral de Perícias atinge meta de coleta de perfis genéticos no sistema prisional

publicidade

O Banco de Perfis Genéticos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) atingiu a meta estipulada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) junto ao sistema prisional gaúcho. O banco de dados da instituição possui agora mais de 11,2 mil perfis genéticos de apenados. No último ano, o número estava em torno de 5 mil coletas.

Com a meta cumprida, o IGP garante o repasse da integralidade do Fundo Nacional de Segurança Pública ao Governo do Estado, assim como equipamentos e insumos para continuar elucidando crimes pela análise do DNA.

Conforme o último Relatório da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, o IGP ocupa o quarto lugar no ranking nacional de coletas de perfis genéticos. Já na identificação humana, a instituição está na primeira posição, com 67 pessoas identificadas pela comparação com o DNA de familiares no Rio Grande do Sul.