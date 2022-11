Intregrante do Bope morre após afogar-se em instrução aquática às margens do Guaíba, em Porto Alegre

publicidade

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Brigada Militar emitiu nota oficial de pesar pela morte do soldado Lucas Aquino de Oliveira, 28 anos, que afogou-se na tarde dessa quinta-feira durante instrução aquática do 15º Curso de Especialização em Operações Especiais, realizada na sede do 1º Batalhão Ambiental da BM, localizado às margens do Guaíba, em Porto Alegre. “O Bope se solidariza com a família neste momento de dor”, manifestou-se.

A vítima foi resgatada das águas, sendo prestados os primeiros socorros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o primeiro atendimento médico ainda no local. O policial militar foi então encaminhado em estado grave para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde não resistiu e faleceu durante a noite.

A Brigada Militar já abriu um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar o caso, além de prestar apoio aos familiares do soldado.