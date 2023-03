Ipea estima que número de estupros no RS seja 30 vezes maior do que o de casos denunciados

publicidade

Um levantamento divulgado nesta quinta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estimou que o número de estupros no Rio Grande do Sul seja 30 vezes maior do que o de casos denunciados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde.

Conforme o estudo, no Estado acontecem 19.393 casos de estupro em pessoas maiores de 18 anos a cada ano. Destes, somente 637 são reportados ao Sinan.

O trabalho foi baseado em dados da Pesquisa Nacional de Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNS/IBGE) e do Sinan e do Ministério da Saúde, tendo 2019 como ano de referência.

No Brasil, segundo o Ipea, pelo menos 822 mil mulheres são estupradas por ano, o equivalente a duas por minuto. Ainda assim, o número é considerado conservador, uma vez que uma parte significativa das mulheres não denuncia o crime.

