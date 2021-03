Jonas Dedão morre de Covid-19 na UTI do Hospital Centenário, em São Leopoldo

publicidade

Um dos maiores assaltantes de banco e carro-forte do Rio Grande do Sul no passado, Jonas Dedão, de 49 anos, morreu na tarde do último domingo na UTI do Hospital Centenário, em São Leopoldo, na região do Vale do Rio dos Sinos. Ele sofreu complicações decorrentes da Covid-19. Entubado, teve uma piora significativa a partir de sexta-feira. Jonas Dedão encontrava-se internado desde o dia 9 deste mês.