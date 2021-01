Jovem é preso pela Brigada Militar por maus tratos contra cão em Nova Santa Rita

publicidade

Mais um caso de maus tratos contra animais foi registrado, mas desta vez em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. No bairro Pedreira, a Brigada Militar foi até uma residência na noite de quinta-feira para comprovar uma denúncia anônima. O responsável pelo animal, um jovem de 21 anos, acabou preso.

Na casa, os policiais militares do 15° BPM constataram que um cachorro de estimação estava com ferimentos pelo corpo, acuado e magro. O cão foi resgatado, sendo realizados todos os procedimentos necessários para a recuperação dele. O animalzinho ficou sob a guarda de uma mulher que se prontificou de cuidá-lo.

Desde o final de setembro do ano passado, uma nova lei federal elevou as penas para quem maltratar cães e gatos. O crime passou a ser punido com prisão de dois a cinco anos e multa para o agressor, além de proibição da guarda se for o dono.