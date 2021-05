Jovem mata crianças em escola de Santa Catarina

publicidade

Um jovem armado com um facão invadiu uma escola infantil e matou ao menos duas crianças na manhã desta terça-feira em Saudades, no Oeste de Santa Catarina. A informação foi confirmada pela Polícia Civil local.

De acordo com o jornal ND+, o crime foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e teve a confirmação da Secretaria Municipal de Saúde. O comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó definiu a situação como uma tragédia.

Conforme o ND+, o adolescente teria ficado ferido durante a ação e foi conduzido ao município de Pinhalzinho, que fica a 11 quilômetros de Saudades. Segundo a prefeitura local, a escola atende alunos do berçário até três anos.

O governador afastado de Santa Catarina Carlos Moisés lamentou no Twitter a tragédia.