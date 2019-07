Jovem muda depoimento e admite que namorado tentou matá-la

publicidade

Um mulher que foi baleada em um quarto de motel na zona Norte de Porto Alegre mudou a versão da história e admitiu, em depoimento, que o companheiro atirou intencionalmente contra ela. Em primeira oitiva, a jovem informou à Polícia que uma arma disparou acidentalmente contra ela na madrugada do último sábado. De acordo com o delegado Rodrigo Reis, coordenador das 1ª. 2ª e 3ª Delegacias de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Porto Alegre, a vítima prestou novo depoimento na tarde deste domingo e relatou então que havia ocorrido uma situação diferente da primeira versão apresentada.

“Ela disse que o disparo não foi acidental, mas intencional”, resumiu, acrescentando que o caso foi enquadrado como “feminicídio tentado”. O inquérito passou portanto para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Porto Alegre. O autor dos disparos foi o namorado, de 40 anos, que está preso também por porte ilegal de arma de fogo e receptação pois o revólver calibre 38, usado no crime, encontrava-se furtado.

Residente no Litoral Norte, o casal discutiu no quarto do motel localizado na rua Dona Alzira, no bairro Sarandi, zona Norte da Capital, na madrugada do último sábado. A vítima foi atingida por uma bala na virilha.

Conforme o delegado Rodrigo Reis, em oitiva, a jovem relatou que o casal já tinha uma relação conturbada. “Não houve discussão. Naquele momento ele resolveu simplesmente pegar a arma de fogo e disparar contra ela, sem motivo aparente”, ressaltou. Ela mentiu no primeiro depoimento supostamente por medo do companheiro. A mulher passou por cirurgia e segue internada no Hospital Cristo Redentor.