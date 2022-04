Justiça concede liberdade condicional a filho de Flordelis

publicidade

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu, nesta quinta-feira, liberdade condicional a Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho da ex-deputada federal Flordelis, condenado por associação criminosa em julgamento realizado no último dia 13 no Tribunal do Júri de Niterói, na região metropolitana.

A decisão da juíza Roberta Barroin levou em conta a concordância do Ministério Público com o benefício. Preso há um ano e oito meses, Carlos irá cumprir o restante da pena de dois anos, dois meses e 20 dias em liberdade, a partir de 19 de maio.

Ele ainda deverá se apresentar a cada três meses em juízo para justificar suas atividades e assinar o boletim de frequência e comunicar qualquer mudança de domicílio.

A defesa de Carlos entrou com o pedido após ele ser absolvido da acusação de homicídio duplamente qualificado contra o pastor Anderson do Carmo, que era marido de Flordelis.

Veja Também

Julgamento de Flordelis é adiado

O julgamento de Flordelis e de mais quatro réus, inicialmente marcado para 9 de maio, foi adiado para o dia 6 de junho pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal. Os acusados irão à júri popular.

De acordo com a Justiça, a postergação foi motivada por não haver tempo hábil para juntar todos os laudos exigidos pela defesa dos acusados.

Além da ex-deputada, também serão ouvidas Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica de Flordelis, Rayane dos Santos Oliveira, neta, e Marzy Teixeira da Silva e André Luiz de Oliveira, filhos adotivos.

Até o momento, seis pessoas foram condenadas no processo da morte de Anderson:

- Flávio dos Santos Rodrigues, filho biológico da ex-deputada, condenado a 33 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Ele é apontado como autor dos disparos que mataram o pastor;

- Lucas Cezar dos Santos de Souza, filho adotivo de Flordelis, condenado por homicídio triplamente qualificado a nove anos de prisão em regime fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor;

- Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis, condenado a quatro anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto por uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada;

- Marcos Siqueira Costa, ex-PM, condenado a cinco anos e 20 dias de reclusão em regime fechado;

- Andrea Santos Maia, esposa de Marcos, condenada a quatro anos, três meses e dez dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto;

- Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo de Flordelis, condenado por associação criminosa armada a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto.