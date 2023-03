Líder de facção acusado de coordenar ataques no RN é transferido para presídio federal

publicidade

O líder de uma facção criminosa, acusado de coordenar os ataques a pelo menos dez cidades do Rio Grande do Norte, foi transferido da penitenciária de Alcaçuz para um presídio federal, nesta terça-feira. A informação foi confirmada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Força Nacional foi autorizada a operar no Estado, em decisão durante a tarde

De acordo com a pasta, ele é considerado o mandante de crimes como homicídios e tráficos de drogas, além de estar envolvido em planos de fugas e ataques a patrimônios públicos e privados. "O Sistema Penitenciário Federal é responsável pela custódia de presos de alta periculosidade e tem como principal objetivo o isolamento das lideranças do crime organizado", informa o ministério.

Nesta tarde, o governo federal também autorizou o uso da Força Nacional no estado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o pedido partiu da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

Prédios públicos e veículos de prefeituras foram alvo de ações incendiárias. De acordo com o governo potiguar, disparos de armas de fogo também foram registrados em algumas localidades. Ao menos nove suspeitos de envolvimento com os ataques haviam sido presos.

Durante a madrugada de terça-feira, sofreram ataques simultâneos a tiros e com incêndios pelo menos dez cidades: Natal, Parnamirim, Acari, Caicó, Campo Redondo, Cerro Corá, Jaçanã, Lajes Pintadas, Santo Antônio e São Miguel do Gostoso.