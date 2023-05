Laboratório de drogas é descoberto pela Polícia Civil em São Leopoldo

publicidade

Um laboratório artesanal de drogas foi descoberto pela Polícia Civil na região do Vale do Rio dos Sinos. A ação, coordenada pela titular da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP), delegada Mariana Studart, ocorreu entre a noite dessa sexta-feira e madrugada deste sábado no bairro Cristo Rei.

Houve a apreensão de cerca de sete quilos de cocaína, aproximadamente meio quilo de maconha e em torno de um quilo de crack, além de quatro quilos de insumos, três balanças de precisão, uma prensa hidráulica e formas, na residência usada para a preparação dos entorpecentes.

Em diligências para localizar um foragido da Justiça por crime de homicídio, os agentes localizaram o laboratório com todo o material ilícito na casa onde o suspeito residia. O criminoso não estava presente e está sendo procurado pela equipe da DPHPP.

O diretor da Divisão de Homicídios da Região Metropolitana do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Rafael Pereira, destacou “o êxito da ação repressiva da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas, crime intimamente ligado aos homicídios e ao crime organizado”.

Para o diretor do DHPP, delegado Mario Souza, “a proteção à vida passa pela repressão aos crimes correlatos ao homicídio, tal como o tráfico de drogas, porquanto responsável em grande parte por ordens de execução contra integrantes de grupos rivais ou usuários de entorpecentes em dívida com as facções”. A investigação, assegurou ele, terá prosseguimento.

BENTO GONÇALVES

Em Bento Gonçalves, na Serra, os agentes da 1ª DP apreenderam quase 1,7 quilo de maconha, 235 gramas em comprimidos de ecstasy e 57 gramas em pó da droga sintética, 96 saquinhos com cocaína, duas balanças de precisão, quatro telefones celulares e uma quantia em dinheiro. Um suspeito foi preso na ação realizada pelos policiais civis em um apartamento localizado no Loteamento Verona.