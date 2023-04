Laboratório de refino de drogas de facção é descoberto pelo Denarc em Viamão

publicidade

Um laboratório de refino de drogas da facção criminosa do Vale do Rio dos Sinos foi desmontado na manhã desta quinta-feira em uma ação realizada pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil em uma casa situada no bairro Jardim Lisboa, em Viamão. Os agentes, coordenados pelo delegado Guilherme Dill, apreenderam cerca de meio quilo de cocaína e insumos, um quilo de crack e quatro quilos de maconha, além de duas prensas hidráulicas e outros materiais destinados à preparação de entorpecentes.

Uma traficante, de 46 anos, foi presa em flagrante. Ela não possuía antecedentes. “Trata-se de ação cirúrgica no combate à criminalidade, na qual se verificou que uma mulher integrante do grupo estaria centralizando a função de preparação, mistura e entrega de drogas na Região Metropolitana”, destacou o delegado Guilherme Dill.

A investigação durou em torno de três meses. No período, a equipe do Denarc apurou que a traficante utilizava um Renault Kwid, de cor branca, para buscar maquinários de preparação e, após a mistura, efetuar as entregas. “Não é comum que uma pessoa apenas desempenhe diversas funções no narcotráfico, de modo que se demonstra a importância e confiança que a criminosa tem dentro do grupo”, avaliou.

Alvorada

Em outra ação, o Denarc apreendeu três sacos cheios da maconha do tipo camarão, totalizando meio quilo, com valor estimado de R$ 60 mil, além de uma balança de precisão, em Alvorada. Conforme a delegada Ana Flávia Leite, uma traficante foi detida nessa quarta-feira, em uma residência no bairro Passo do Feijó.

