Ladrões de prédios com mais 50 antecedentes são presos pela BM em Porto Alegre

Dois ladrões de prédios, com mais de 50 antecedentes criminais, foram presos na madrugada desta terça-feira pela Brigada Militar no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. A dupla foi surpreendida pelo efetivo do 9º BPM.



Os policiais militares foram acionados através do telefone de emergência 190 da BM sobre dois indivíduos entrando em um condomínio residencial, após violarem os portões de acesso. Os indivíduos, de 33 e 44 anos, foram presos em flagrante.



O primeiro deles possui antecedentes roubo a estabelecimento comercial; posse de entorpecentes, recaptura de presos, tráfico de entorpecentes; furto descuido, furto qualificado, furto simples, furto arrombamento de residência, roubo a pedestre, roubo a residência, roubo a veículo, apreensão de objeto, como adolescente infrator ameaça; apreensão de objeto, furto em veículo, furto mão, furto qualificado, furto simples em residência e furto arrombamento a estabelecimento comercial.



Já o segundo ladrão tem antecedentes por apreensão de objeto, cumprimento de mandado, posse de entorpecentes, fato em tese atípico, furto descuido, furto em veículo, furto mão grande; furto qualificado, furto simples em residência, arrombamento de estabelecimento comercial, prisão cumprimento de mandado, recaptura de presos, receptação, roubo a estabelecimento comercial, roubo a pedestre, roubo a residência, roubo com lesões, como adolescente infrator por posse de entorpecentes, furto qualificado e furto em estabelecimento comercial.

