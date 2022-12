Loja da Havan na Bahia explode em incêndio de grandes proporções e causa pânico

publicidade

Uma loja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia, foi atingida por um incêndio de grandes proporções na manhã desta quarta-feira (28). O Corpo de Bombeiros apura a situação. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a loja explodindo e completamente tomada pelo fogo.

De acordo com o site Ricmai s, a Havan informou em comunicado que a loja ainda estava fechada quando o fogo começou. “Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros já está no local para controlar o fogo e a causa do incidente será apurada em seguida pelas autoridades competentes”, diz a nota.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram loja da Havan, que inaugurou em abril de 2018, sendo tomada pelo fogo em Vitória da Conquista



🎥 Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/7UTJ6kchym — Correio do Povo (@correio_dopovo) December 28, 2022