Mãe asfixiou a filha de 5 anos antes de incendiar o apartamento no DF, diz polícia

publicidade

A Polícia Civil confirmou à Record TV nesta terça-feira que a menina de 5 anos morta pela mãe em Taguatinga, no Distrito Federal, foi asfixiada. O assassinato teria acontecido cerca de sete horas antes de a mulher atear fogo no apartamento com a intenção de encobrir o crime, na madrugada desta segunda.

O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo da criança já enrijecido e gelado após controlar as chamas na sala do apartamento em que a suspeita morava. Também nesta segunda a mãe da criança confessou à polícia que matou a própria filha. Ela responde por homicídio qualificado por motivo fútil e por não dar chance de defesa à vítima.

Ela deixou uma carta onde premeditou o crime. No texto, ela contou como mataria a filha e que tiraria a própria vida para se vingar do pai da menina. Na carta, a mãe ainda teria relatado que amarraria os pés e as mãos da filha com um cadarço e asfixiaria a criança com um travesseiro. Antes de ser presa, porém, a mulher disse aos bombeiros que não era para a criança estar no apartamento e que usou álcool e bebida para provocar o incêndio na sala do imóvel. Horas após ser presa em flagrante ainda na madrugada desta segunda, a Justiça do DF converteu a prisão em preventiva. O inquérito será encaminhado para o Tribunal do Júri de Taguatinga, onde o processo vai tramitar. Familiares velaram e enterraram a criança nesta terça.