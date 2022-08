Mãe de lutador morto posta homenagem: "Tá faltando um pedaço de mim"

publicidade

A mãe de Leandro Lo, campeão mundial de jiu-jítsu que morreu após ser baleado na cabeça durante uma briga na madrugada de domingo (7), durante show na zona sul paulistana, Fatima Lo, publicou uma homenagem ao filho nas redes sociais nesta segunda-feira (8).

“Meu herói, lindo da mãe! Você foi um presente de Deus na minha vida. Vou sentir tanta sua falta, tá faltando um pedaço de mim. Te amo eternamente filho amado. Guardarei as lembranças boas que foram muitas. Você fazia eu me sentir a mãe mais amada do mundo, muito obrigada pelo seu amor, seu cuidado. Te amo muito, saudade eterna“, escreveu Fatima.

Mais cedo, a mãe da vítima havia relatado que o filho e o tenente Henrique Otavio Oliveira Velozo, acusado de matar o lutador, já se conheciam, e que o suspeito também praticava jiu-jítsu.

Velozo se entregou à Corregedoria da Polícia e teve a prisão temporária decretada por 30 dias. Ele permanecerá no presídio Romão Gomes, na zona norte de São Paulo, como definiu a Justiça nesta segunda.

Veja Também