Mãe e filha são assassinadas em Passo Fundo

publicidade

Duas mulheres, mãe e filha, foram assassinadas a tiros na noite de segunda-feira, em Passo Fundo. Segundo relatos de testemunhas, a autoria é do ex-companheiro de Thairine de Oliveira, de 31 anos, também teria matado a mãe dela, Isabel Cristina Muniz de Oliveira 63 anos. O crime ocorreu na Rua Lava Pés, na área central da cidade, nas proximidades da Unidade 2 do Hospital São Vicente de Paulo, por volta das 19h.

O homem chegou ao local em uma moto, entrou na casa e atirou contra as vítimas, em sequência. Thairine tentou fugir correndo, mas foi alvejada e morreu em um terreno próximo à casa.

O acusado, que já foi identificado e é considerado foragido pela polícia, também atirou em uma terceira mulher, familiar das vítimas fatais, mas ela não corre risco de morrer. A sobrevivente foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar e levada ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo.

Veja Também

Thairine possuía medidas protetivas contra o acusado do crime. Mãe de três filhos, havia se separado do suspeito há cerca de meio ano e voltado a morar com a mãe. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa realizaram levantamentos e buscaram depoimentos e testemunhas no entorno do local do crime. Brigada Militar e Polícia Civil fazem buscas ao foragido. O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Passo Fundo (Deam).

Estatísticas

Segundo pesquisa da Coordenadoria das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Cevid) do Tribunal de Justiça (TJRS), divulgada na última segunda-feira, 50% dos casos as vítimas têm entre 20 e 38 anos de idade, como no caso de Thairine. O estudo também apontou que, em 69% dos casos, as tentativas ou assassinatos de mulheres envolvem ex ou companheiros atuais das vítimas.

Os dados mostraram ainda que 58% dos crimes aconteceram nas casas dessas mulheres, motivados pela inconformidade com o fim dos relacionamentos e por sentimentos de posse e de ciúmes, o que é trabalhado pela polícia como motivação pelo crime que chocou a rua Lava Pés.

Já um dado que contraria o assassinato da moradora de Passo Fundo, é de que, em 86,2% dos casos de feminicídios tentados ou consumados, a vítima não tinha medidas protetivas. No ano passado, este tipo de crime apresentou aumento de 21% (80 para 97), de 2020 para 2021.