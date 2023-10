Mais de 100 quilos de maconha são apreendidos dentro de casa onde traficante foi morto, em Cidreira

publicidade

A Polícia Civil apura a morte de um homem de 55 anos, executado a tiros dentro de casa, em Cidreira, no litoral Norte. De acordo com a corporação, ele foi alvo de diversos disparos quando, na noite de quarta-feira, o imóvel foi invadido por uma dupla - ainda não identificada - que fugiu a pé, após o crime. As investigações apontam que a vítima era integrante de uma facção com origem no bairro Bom Jesus, na zona Leste de Porto Alegre, mas que também criou ramificações no litoral Norte.



"Não temos dúvida que foi uma execução", afirmou o delegado Rodrigo Nunes. "Os indivíduos arrombaram a porta, invadiram a casa e executaram a vítima, com muitos tiros. Resta apenas o IGP determinar quantos disparos foram efetuados."



Ainda de acordo com Nunes, que comanda as investigações, foram apreendidos mais de 100 quilos de maconha dentro do imóvel. A irmã da vítima, que estava na casa no momento do assassinato, acabou sendo presa em flagrante por tráfico. A mulher de 40 anos já tinha antecedentes por tráfico e porte ilegal de armas, além de constar como foragida da Justiça.



Segundo o boletim da ocorrência, a vítima foi identificada como sendo João Luís Oliveira de Souza. Ele respondia por tráfico de drogas e ameaça, também estando na condição de foragido. Ninguém havia sido preso até o momento desta publicação.