Mais de 2 mil comprimidos de ecstasy são interceptados pelo Denarc nos Correios

O Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil confirmou a interceptação de uma encomenda de mais de 2 mil comprimidos de ecstasy, 50 pontos de LSD e porções de maconha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em Porto Alegre. A ação foi conduzida nessa terça-feira pela equipe do delegado Rafael Liedtke.

Em outra ação do Denarc, os mesmos agentes flagraram um traficante com benefício de prisão domiciliar com cocaína, maconha, ecstasy, MDMA, balança de precisão, dinheiro e material para embalar drogas dentro da residência, em Canoas. O acusado possui extensa ficha criminal, incluindo tráfico de drogas, roubo, furto qualificado e resistência.

Já em Novo Hamburgo, a mesma equipe coordenada pelo delegado Rafael Liedtke, apreendeu LSD, ecstasy, maconha, balança de precisão e dinheiro no bairro Canudos. Um traficante foi detido.