Mais de 28 quilos de maconha são apreendidos pela Brigada Militar em Nova Santa Rita

A Brigada Militar encerra a semana com a apreensão de mais de 28 quilos de maconha na Região Metropolitana de Porto Alegre. A droga estava em uma Volkswagen Kombi, que foi abordada pelo efetivo do 15º BPM na rua das Caturritas, no assentamento Santa Rita de Cássia, na cidade de Nova Santa Rita. O entorpecente estava em cima dos bancos. O motorista, de 41 anos, foi preso em flagrante pelos policiais militares na tarde da última terça-feira.

FLAGRANTES

Em São Leopoldo, o 25º BPM prendeu quatro traficantes com 200 porções de crack, uma porção de cocaína, três porções de maconha, seis telefones celulares e R$ 383,05 em dinheiro, além de um Fiat Palio. A ação ocorreu nos bairros Campina e Vicentina. Já no bairro Santos Dumont, os policiais militares detiveram dois indivíduos com 42 porções de maconha e R$ 151,00 em dinheiro.

Já em Veranópolis, na Serra, a Força Tática do 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas (3º BPAT) apreendeu em torno de 300 pedras de crack no bairro São Francisco. Uma traficante, de 56 anos, foi detida. Além da droga, os policiais militares recolheram R$ 60,00 em dinheiro.