Mais de 35 quilos de maconha são apreendidos pela Polícia Civil em São Leopoldo

Mais de 35 quilos de maconha foram apreendidos pelo Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico (Denarc) da Polícia Civil na região do Vale do Rio dos Sinos. A ação coordenada pela delegada Ana Flávia Leite ocorreu nessa sexta-feira no bairro Arroio da Manteiga, em São Leopoldo.

Dois traficantes foram presos em flagrante. Eles armazenavam e comercializavam o entorpecente em duas residências. Conforme a delegada Ana Flávia Leite, a droga era revendida de diversas maneiras.

“As ações foram decorrentes de informações recebidas, de forma anônima, nesta delegacia especializada, onde as equipes de investigações passaram a realizar atos investigatórios a fim de confirmar a prática dos ilícitos”, explicou.

A delegada Ana Flávia Leite ressaltou a importância das denúncias para atividade de investigação e destacou que a ação integra “a estratégia da Polícia Civil de intensificar o combate a organizações criminosas voltadas à prática do narcotráfico”.