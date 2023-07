Mais de 7 quilos de cocaína, crack e maconha são apreendidos pela PRF em Bagé

publicidade

Mais de 7 quilos de drogas, entre cocaína, crack e maconha, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste sábado na BR 153, em Bagé. Dois traficantes foram presos em flagrante.

Os entorpecentes estavam escondidos no compartimento do motor de um Renault Logan, de cor vermelha, com placas de Eldorado do Sul, que foi abordado pelo efetivo da PRF durante ação de combate ao crime. Em uma bolsa havia 5 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína e 1 quilo de crack.

Os traficantes presos, sendo um de 30 anos, natural de Charqueadas, e o outro com 22 anos, natural de Porto Alegre, já possuíam antecedentes por furto qualificado, desacato, ameaça, tráfico de drogas, homicídio e roubo a veículo.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, a PRF apreendeu 57 quilos de maconha e 1,2 quilos de haxixe marroquino nessa sexta-feira na BR 153, em Água Doce. A droga estava em dois veículos, sendo um com placas da cidade gaúcha de São Leopoldo e o outro do município catarinense de Blumenau. Um adolescente de 16 anos dirigia um dos veículos. Já um homem de 32 anos conduzia o segundo carro, usado como batedor do primeiro.

Já em Maravilha, os policiais rodoviários federais flagraram o transporte de 6,5 quilos de crack e duas pistolas com kit rajada e seis carregadores na BR 282. O material ilícito estava em um Volkswagen Voyage, com placas de Porto Alegre. O motorista do veículo foi detido.

