Mais de R$ 1 milhão em skunk, kief, haxixe e óleo de haxixe são apreendidos em Bagé

Mais de R$ 1 milhão em skunk, kief, haxixe e óleo de haxixe foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR 293, em Bagé. As drogas estavam nas duas malas de uma passageira de um ônibus que vinha de Santana do Livramento e iria até Curitiba, no Paraná. A traficante, de 20 anos, é natural de Osasco, em São Paulo.

Conforme a PRF, os entorpecentes são provenientes do Uruguai. Presa por narcotráfico, a passageira confessou que buscou as drogas na cidade uruguaia de Punta Del Este e tinha São Paulo como destino final.

Os policiais rodoviários federais recolheram quase 23 quilos de skunk, um quilo de kief, 120 gramas de haxixe e 600 mililitros de óleo de haxixe. “Todas essas drogas têm concentração elevada de THC. O kief é uma forma concentrada de maconha sendo muito potente, parece um pó, mas na verdade é composto de pequenos pedaços de resina cristalizada e aglutinada. Já o haxixe é feito a partir da resina da maconha”, informou a PRF em um comunicado.