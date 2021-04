Mais de R$ 13 mil do narcotráfico são apreendidos em Alvorada

publicidade

A Brigada Militar apreendeu mais de R$ 13,8 mil em dinheiro proveniente do tráfico de drogas em Alvorada. Houve ainda o recolhimento de um quilo e mais de 1,3 mil pedrinhas de crack, 325 porções de maconha, uma pistola calibre 9 milímetros com oito munições, uma balança de precisão, um telefone celular e 21 cartuchos de calibres variados.

O flagrante ocorreu no final da noite de quarta-feira, quando a Força Tática do 24° BPM realizava uma ação na avenida A, no bairro Umbu. Um indivíduo em atitude suspeita foi avistado e abordado. O traficante foi preso com a arma. Na residência dele, os policiais militares encontraram o restante do material.