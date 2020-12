Mais de R$ 330 milhões em apreensões já foram efetuadas pela PRF esse ano no RS

publicidade

As apreensões da Polícia Rodoviária Federal já ultrapassam os R$ 300 milhões de prejuízos às organizações criminosas em 2020 no Rio Grande do Sul. Os valores se referem às drogas, produtos contrabandeados, armas, munições, veículos e dinheiro sem procedência que foram recolhidos ao longo deste ano pelo efetivo da PRF nas rodovias federais gaúchas.



Segundo a PRF, o resultado das abordagens e ações é fruto de “investimento na capacitação dos policiais, fortalecimento do serviço de inteligência e emprego de tecnologias”. A integração com outros órgãos policiais, através do intercâmbio de informações e na execução de operações conjuntas, também foi destacada pela instituição.



Em todo o ano de 2019, o prejuízo imposto aos criminosos chegou a R$ 130 milhões, número 16% superior a 2018. Em 2020, faltando ainda mais de duas semanas para o encerramento do ano, as cifras ultrapassam os R$ 330 milhões em apreensões.