Mais de R$ 8 milhões em drogas são interceptados pela PRF na BR 470, em Bento Gonçalves

Mais de R$ 8 milhões em drogas foram apreendidos pelo efetivo da Polícia Rodoviária Federal na manhã deste sábado na BR 470, em Bento Gonçalves, na Serra. Cerca de 102 quilos de crack e 22 quilos de cocaína estavam em uma Kia Besta, com placas de Maringá, no Paraná.

O veículo foi abordado durante a ação de combate ao crime na região. O motorista alegou que estaria vindo de Foz do Iguaçu, no Paraná, e que iria para Caxias do Sul, onde realizaria serviços de mecânica.

Desconfiados, os policiais rodoviários federais realizaram uma revista no veículo e perceberam que o teto da van estava alterado, diferente das características originais. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) foi chamado para ajudar e assim foi possível cortar o teto da van, sendo então localizados os entorpecentes escondidos.

O condutor, de 34 anos de idade, natural de Ponta Grossa, no Paraná, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado junto com as drogas e o veículo para a Polícia Federal em Caxias do Sul.