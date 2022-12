Mais de R$ 80 mil em dinheiro do narcotráfico são apreendidos em operação policial em Bagé

publicidade

Mais de R$ 80 mil em dinheiro proveniente do tráfico de drogas foram apreendidos pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil, coordenada pelo delegado Cristiano Ritta, na cidade de Bagé. Houve ainda o recolhimento de um quilo de crack e porções de cocaína, além de duas balanças de precisão e a contabilidade do tráfico de drogas.

A ação ocorreu na noite dessa segunda-feira em conjunto com a Brigada Militar, no âmbito da operação Hórus, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Duas prisões foram efetuadas. Entre os detidos estão um taxista e uma foragida do sistema penitenciário. Ela foi detida com cocaína ao buscar, no táxi, dois indivíduos na Estação Rodoviária de Bagé.

Quando os passageiros embarcaram no táxi, os agentes realizaram a abordagem. A dupla, residente em Cachoeirinha, possui uma extensa ficha criminal, inclusive por narcotráfico. Ambos são moradores da Região Metropolitana de Porto Alegre. No entanto, eles foram apenas ouvidos e liberados por não terem cometido nenhum crime.

Em continuidade às diligências, as equipes localizaram a residência da mulher na rua Pinheiro Machado. O dinheiro e entorpecentes foram então encontrados na moradia. O delegado Cristiano Ritta ressaltou que a ação “faz parte da estratégia da Polícia Civil de coibir os crimes nesse período de festas de final de ano”.