Mais de uma tonelada de agrotóxicos contrabandeados é apreendida pela PRF em Viamão

Três homens foram presos com mais de uma tonelada de agrotóxicos contrabandeados na madrugada desta sexta-feira pela Polícia Rodoviária Federal em Viamão. Os pesticidas têm o uso proibido no país. A carga ilícita era transportada em uma Nissan Frontier, com placas de Chapecó, em Santa Catarina, que foi abordada em um posto de combustíveis na ERS 040, em Viamão.



Durante operação para combate ao crime na BR 116, o efetivo avistou a caminhonete que transitava acompanhada por um Fiat Stilo, emplacado em Porto Alegre. Os dois veículos acessaram a ERS 118, onde foram perdidos de vista.

Houve buscas na região. Na ERS 040, em Viamão, ambos os veículos foram encontrados em um posto de combustíveis. A camionete estava visivelmente carregada. No porta-malas e na cabine foram então encontradas mais de uma tonelada de agrotóxicos contrabandeados de uso e comercialização proibidos no Brasil.

O Stilo, que era utilizado para apoiar o transporte, estava vazio. Presos, os três contrabandistas, de 67, 37 e 29 anos, todos naturais de Quaraí, admitiram que traziam a mercadoria para Viamão.