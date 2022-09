Mais dois suspeitos de atentados são presos em Porto Alegre e Guaíba

publicidade

A Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam mais dois suspeitos de envolvimento nos atentados, decorrentes do conflito entre facções, ocorridos recentemente na zona Norte de Porto Alegre. Na manhã desta segunda-feira, a operação Ártemis foi deflagrada pela 1ª DPHPP, 5ª DPHPP, Agência Regional de Inteligência do Comando de Policiamento da Capital (CPC) da BM e a Força Tática do 20º BPM.

Houve a apreensão de uma pistola calibre 380, uma pistola calibre nove milímetros e um revólver calibre 38, cujas numerações encontravam-se suprimidas, além de munições, telefones celulares e um veículo suspeito de participação envolvido nos ataques. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Porto Alegre e Guaíba.

Um dos presos, de 36 anos, possui antecedentes por homicídio doloso e porte ilegal de arma de fogo. Ele é apontado como um dos líderes da célula que atua na zona Norte da Capital e que está aliada à facção criminosa com origem no Vale do Rio dos Sinos.

“A operação de hoje é fruto da integração existente entre as unidades da Polícia Civil e Brigada Militar e visa à desarticulação do grupo criminoso responsável por diversos ataques e homicídios na zona norte da capital e municípios limítrofes, bem como à responsabilização de todos os envolvidos nesta onda de violência”, ressaltou o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que contabiliza 27 presos e 58 suspeitos até o momento.

A disputa entre facções deixou ao menos 29 mortos e 42 feridos entre agosto e setembro. Na quinta-feira passada ocorreu a transferência de 13 líderes de organizações criminosas para o sistema prisional federal com o desencadeamento da operação Império da Lei IV, coordenada pela Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS) e Secretaria da Segurança Pública (SSP). Já no último sábado, a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) efetuou a remoção interna de mais dez lideranças entre os presídios gaúchos.

Tribunal do crime

Em outra ação, a 4ª DPHPP capturou na última sexta-feira dois suspeitos de participação na execução de uma vítima na madrugada do dia 14 de julho deste ano na estrada Octávio Frasca, no bairro Restinga, na zona Sul da Capital. Segundo o que foi apurado pela investigação, a vítima seria suspeito de ter abusado de uma menina de 11 anos.

Traficantes de uma facção nascida na vila Cruzeiro do Sul souberam do abuso e, depois de renderem a vítima, instalaram o chamado "tribunal do crime", sendo a vítima “julgada" e "condenada" em poucos minutos. O corpo foi encontrado mais tarde com sinais claros de violência e tortura, bem como marcas de tiros.

