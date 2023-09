Mais três presos e um fuzil apreendido em ofensiva contra facções na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam dois homens em flagrante e capturaram um foragido, entre a noite de sábado e a madrugada desse domingo, nos bairros Mário Quintana e Costa e Silva, na zona Norte de Porto Alegre. Além das três prisões, houve também a apreensão de um fuzil calibre .223, um revólver calibre .38 e 83 munições.



A ofensiva, realizada em conjunto com a Brigada Militar, integra a 'Operação Saturação de Área'. A ação tem como objetivo conter a prática de homicídios, frente ao risco de eminentes conflitos entre facções pelo controle do tráfico de drogas na zona Norte da Capital. “O conjunto de ações que vem sendo desempenhado pela Polícia Civil e pela Brigada militar, de modo integrado, tem como grande objetivo evitar a prática de delitos, especialmente o cometimento de homicídios", declarou o delegado Mario Souza, diretor do DHPP.

Na última sexta-feira, em outra ação integrada entre policiais civil e militares, 28 criminosos foram presos. Também foram apreendidas, na mesma data, 25 armas de fogo, incluindo três fuzis, 1.366 munições, seis coletes balísticos e 25 celulares. "Saturar as áreas de instabilidade tem sido o foco principal das forças de segurança, e vamos enfatizar ainda mais, enquanto ocorrerem fatos envolvendo mortes de pessoas. A resposta rápida e cirúrgica tem sido o objetivo nos últimos dias", afirmou o coronel Luciano Moritz, comandante do Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar.





Veja Também