Manifestantes entregam "cartão vermelho" pelo fim da violência contra mulheres em Porto Alegre

Um cartão vermelho simbolizando a luta de homens pelo fim da violência contra as mulheres foi distribuído aos frequentadores de bares e restaurantes na noite dessa sexta-feira, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. A ação foi proposta pelo deputado estadual Adão Pretto, que coordena a Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres. O ex-deputado Edegar Pretto, irmão do parlamentar e criador do Comitê Gaúcho Eles Por Elas/He For She da ONU Mulheres, também participou do ato.

Intitulada Operação CB, a mobilização contou com mais de 100 pessoas. Os manifestantes realizaram de uma caminhada, que saiu do Largo Zumbi dos Palmares e terminou no Armazém do Campo, na José do Patrocínio.

Segundo o deputado Adão Pretto, o objetivo foi conversar com os frequentadores do bairro, principalmente com os homens, para sensibilizá-los a fim de combater o problema. “Se são os homens que agridem e matam, é com eles que precisamos conversar”, destacou.

“É através do diálogo, da conscientização e desses movimentos, como a Operação CB, que vamos evoluir no trabalho a favor de uma sociedade mais humana, justa e sem violência. Cada ato é importante, porque chama a atenção para o aumento da violência contra a mulher no estado", reforçou Edegar Pretto.