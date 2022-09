Menina de 12 anos é agredida com mata-leão durante assalto na Grande BH

publicidade

A polícia está à procura de um homem suspeito de roubar o celular de uma estudante de 12 anos, no início da manhã desta segunda-feira, em Betim, na região metropolitana. O crime aconteceu por volta das 7h, na avenida das Américas, ao lado do viaduto Jacintão.

O suspeito caminhava atrás da adolescente, que dirigia-se para a escola, quando ela percebeu a presença dele e começou a andar mais rápido. O homem, então, a segura pelo pescoço por trás, e aplica na jovem um golpe conhecido como "mata-leão".

"Ele a jogou no chão, mandou que ela não gritasse, e disse que iria levar o celular dela. Depois, saiu correndo. Ela levantou logo em seguida e foi socorrida por um leiturista da Cemig, que a levou pra casa. Felizmente, ela não se machucou, mas ficou muito apavorada. Agora, graças a Deus, está mais tranquila", conta a mãe da garota, Thays Martins, de 40 anos.

Segundo a agente de viagens, comerciantes na via relataram que esse foi o terceiro assalto cometido contra estudantes na avenida nos últimos dias. "Espero que peguem ele e que isso não aconteça com outros adolescentes. Por minha filha estudar próximo de casa, ela sempre foi caminhando para a escola. Geralmente, esse é um horário de movimento de pessoas indo trabalhar e estudar. Não imaginava que algo assim pudesse acontecer com ela", lamenta a mãe.