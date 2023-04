Menino é morto a tiros em Catuípe, no Noroeste do RS

publicidade

Um menino de 11 anos morreu baleado em um ataque ocorrido contra uma residência na tarde desse domingo no bairro Santa Fé, em Catuípe, no Noroeste gaúcho. Duas mulheres, de 46 e 33 anos, e um homem, de 43 anos, também foram atingidos pelos tiros. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Caridade de Ijuí.

O crime foi cometido pelo carona de uma motocicleta, de cor preta, conduzida por um cúmplice. A dupla foi até a casa localizada na esquina das ruas Jerônimo Forgiarini e Roberto Cervi. Após a fuga, a Brigada Militar foi acionada e atendeu inicialmente a ocorrência.

A Polícia Civil investiga o caso e apura uma possível relação com o conflito do tráfico de drogas. "A principal linha de investigação é de que se trata de um fato relacionado ao tráfico de drogas e nós temos algumas diligências investigatórias já em curso e em andamento. Não podemos neste momento revelar para não atrapalhar as investigações", afirmou o delegado Antônio Soares.

"Dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e o caroneiro então desceu e abriu o fogo, efetuando diversos disparos contra as pessoas que estavam no pátio dessa residência", enfatizou o delegado Antônio Soares. Segundo ele, o menino "estava brincando no local com outras crianças" e foi baleado. "Essa criança chegou ao hospital já sem vida", observou. Em relação às demais vítimas feridas pelos disparos, ele disse que uma delas estava em estado grave.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Ulisses Salazar, de Catuípe, postou uma nota de pesar nas redes sociais sobre a morte do aluno, além de cancelar as aulas nesta segunda-feira. “Manifestamos profundo pesar pelo falecimento do nosso aluno. Nossa solidariedade aos seus familiares e amigos”, comunicou. O sepultamento ocorrerá na tarde desta segunda-feira no Cemitério Municipal de Catuípe.