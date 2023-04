Mesmo com forte presença da Brigada Militar, escolas têm baixa adesão de alunos em Maquiné

publicidade

Uma baixíssima adesão de alunos marca o retorno das aulas nesta quinta-feira nas 14 escolas, sendo 10 municipais e quatro estaduais, de Maquiné, no Litoral Norte. Nem a forte presença da Brigada Militar na cidade acalmou os pais e as mães. Além do efetivo da Força Tática do 8º BPM, a tropa do 1º Batalhão de Polícia de Choque (1º BPChq) de Porto Alegre está atuando para tranquilizar os cerca de 7,5 mil moradores. “O medo ronda muito Maquiné”, resumiu o prefeito João Marcos Bassani dos Santos nesta manhã à reportagem do Correio do Povo.

O clima de insegurança espalhou-se após a descoberta de farto material de cunho neonazista e fascista em uma residência. Um casal foi preso e o filho adolescente apreendido na ação realizada pela Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil na noite da última terça-feira. O menor de 14 anos é suspeito de planejar um ataque em algum estabelecimento de ensino.

“Estão com muito medo. É o pânico”, enfatizou o prefeito João Marcos Bassani dos Santos. Calculando que apenas 5% dos alunos voltaram às aulas que foram suspensas nessa quarta-feira. “Os pais estão muito preocupados”, afirmou. A rede de ensino possui 1.381, sendo 561 nas escolas municipais e 820 nos colégios estaduais.

Na noite da própria quarta-feira, uma reunião com a comunidade escolar municipal foi realizada com mais de 400 pessoas. “Os pais estão dizendo que não vão levar até nos próximos dias”, observou, referindo-se aos reflexos dos boatos sobre ataques nas redes sociais. “Foi apreendido material de apologia ao nazismo e fascismo, o que potencializa as fakes news”, disse.

“Não tenho como conseguir sozinho tranquilizar os pais. É uma equação complicada”, admitiu o prefeito João Marcos Bassani dos Santos. Ele pretende se reunir na tarde desta quinta-feira com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) para tratar desta questão e discutir propostas.

O adolescente apreendido na ação da CORE já foi encaminhado para uma unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (FASE-RS), conforme determinação da juíza da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Osório, Conceição Aparecida Canho Sampaio. Os pais dele tiveram a prisão preventiva decretada pela mesma magistrada.

Segundo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), o caso envolvendo o menor tramita em sigilo na Vara da Infância e Juventude de Osório. Já o processo envolvendo os pais seguirá para a Vara Criminal da Comarca. Dois amigos do menor estão sendo também ouvidos no inquérito da Polícia Civil. O trabalho investigativo terá prosseguimento. Já a Brigada Militar mantém o reforço nas escolas e monitoramento das redes sociais na região.

A ação da CORE, que teve apoio do 8º BPM, resultou no recolhimento de um simulacro de arma de fogo, uma espingarda de pressão, facas, soqueiras, fardas camufladas, fotos e bandeiras nazistas e fascistas, toucas ninjas, luvas, camisetas, capacetes, livros, documentos, discos rígidos de computadores e telefones celulares.

A descoberta do plano de ataque em Maquiné ocorreu após a detenção de um jovem que pretendia fazer um ataque no Paraná. As autoridades paranaenses apuraram as ligações dele com outros no país, incluindo o adolescente gaúcho. Houve então a constatação de que os pais do menor também eram adeptos do discurso de ódio e da doutrina neonazista. Os pais e o filho serão indiciados por apologia ao nazismo, sendo que menor responderá ainda por ato infracional análogo a terrorismo.

Foto: BM / Especial / CP