Morador de Júlio de Castilhos é suspeito de fingir roubo de Porsche para receber o seguro

Um outro caso de falsa comunicação de roubo de veículo de luxo para obter o pagamento de indenização da seguradora foi descoberto pela Delegacia de Roubos de Veículos (DRV) do Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, sob comando do delegado Rafael Liedtke, com apoio da Corregedoria-Geral do DetranRS. Trata-se de uma ocorrência feita por um morador da cidade de Júlio de Castilhos no dia 29 de junho deste ano em uma delegacia de Porto Alegre.

O homem comunicou que três assaltantes armados levaram seu Porsche Cayenne V6, ano 2016, avaliado em R$ 286 mil, bem como um relógio de grife, no valor de R$ 200 mil, na esquina das ruas Casemiro de Abreu e Quintino Bocaiúva, no bairro Rio Branco, no final da noite do dia 28 de junho.

Na manhã desta quinta-feira, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Júlio de Castilhos e Sapiranga, onde fica um Centro de Desmanche Veicular. O estabelecimento foi inspecionado pelos agentes.

No entanto, o trabalho investigativo apontou que o Porsche não se encontrava naquela data em Porto Alegre. “Ele disse que almoçou em um shopping e vimos que não”, recordou o titular da DRV. Dias antes do registro do falso roubo, explicou o delegado Rafael Liedtke, o rastreador instalado no automóvel parou de emitir sinais justamente no interior do Centro de Desmanche Veicular, em Sapiranga.



PRISÕES

Uma terceira ação foi realizada na manhã desta quinta-feira pela equipe da Delegacia de Roubos de Veículos. Os policiais civis prenderam cinco ladrões de carros que vinham agindo em Porto Alegre. Os agentes estavam munidos de mandados de prisão. Um dos detidos encontrava-se com tornozeleira eletrônica.