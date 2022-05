Moradora morta dentro de casa estava fora da área de operação, diz comandante do Bope

publicidade

A cabeleireira Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, foi morta a tiros dentro de casa na Chatuba, comunidade do Complexo da Penha, na zona norte do Rio, nas primeiras horas desta terça-feira. Segundo o comandante do Bope, tenente-coronel Uirá Ferreira, ela foi baleada em uma área onde os agentes não atuavam, já que a incursão foi realizada na Vila Cruzeiro.

Ainda segundo o comandante, a vítima foi socorrida pelos moradores da região e levada para o Hospital Geral de Bonsucesso. Nenhuma equipe, nem da Polícia Militar nem da Polícia Rodoviária Federal, reportou o ocorrido.

No início desta tarde, um perito da Delegacia de Homicídios da capital foi atingido por estilhaços enquanto fazia perícia na parte baixa da comunidade. Ele foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas e ainda não se tem notícia sobre seu estado de saúde.

O agente afirmou que houve dificuldade para a força-tarefa de mais de 80 homens entrar na Vila Cruzeiro, devido à presença de muitas barricadas e à forte resistência dos traficantes. "Os criminosos se prepararam para essa ação", disse o tenente. Um helicóptero blindado foi alvo de três disparos em represália à operação.

Ao menos 13 fuzis foram apreendidos, e dois suspeitos feridos estão internados sob custódia. Há indícios de que, entre os dez bandidos mortos, possa haver traficantes de outros estados que estavam escondidos na Vila Cruzeiro — inclusive um chefe conhecido como Pezão do Pará. Os corpos passarão por perícia para identificação.

De acordo com o chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF, Marcos Aguiar, a operação ainda está em andamento. As informações foram confirmadas pelas autoridades policiais durante uma coletiva de imprensa no Centro de Comando e Controle da PM, na Cidade Nova, centro da cidade.

