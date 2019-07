Morre menino baleado em confronto com PF em Cristal

publicidade

Após três dias do confronto entre membros de uma quadrilha de assalto a bancos e a Polícia Federal em Cristal, no Sul do Estado, um menino de quatro anos, vítima do tiroteio, morreu no início da tarde desta sexta-feira. A criança estava internada desde a última quarta-feira na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre.

O menino, filho de Daniela Weizemann e Marcos Luis Berghann, não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos sofridos. Ele foi baleado na cabeça e braços. Conforme a Polícia Federal, os policiais atiraram somente depois que dois carros furaram barreira policial.

Já na noite desta quinta-feira, foi encontrado morto o homem ferido durante o tiroteio. Ele estava detido na carceragem da Polícia Federal (PF) desde o dia 17 na superintendência da PF em Porto Alegre.

O Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre acaba de confirmar a morte cerebral do menino, de 4 anos de idade, atingido por tiro em perseguição policial na cidade de Cristal. Em processo de doação de órgãos. Equipe de responsável pelo procedimento a caminho. — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) July 19, 2019

De acordo com a própria polícia, os indícios apontam que Marcos Luis Berghann usou as ataduras de seus curativos para se enforcar na cela que ocupava. Um policial foi levar sua janta, por volta das 19h, e encontrou o corpo do suspeito. Um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias da morte.

Berghann estava custodiado por tentativa de homicídio após entrar em confronto com policiais federais. Ele e outros homens eram monitorados pela PF suspeitos de integrar uma quadrilha de ataque a bancos. Na terça-feira eles romperam duas barreiras policiais em Cristal, e na segunda entraram em confronto com os policiais. Segue o cerco atrás dos criminosos.