Motorista de aplicativo é investigado por tentativa de estupro em Canoas

Um motorista do aplicativo da Uber é investigado pela Polícia Civil por suposta tentativa de estupro de uma jovem de 20 anos, na noite de quarta-feira. Ao comentar o caso, a mulher informou que após embarcar no veículo, no bairro Niterói, em Canoas, o homem teria oferecido um pano com produto para limpar celular e óculos. De acordo com a jovem, o motorista insistiu para que ela cheirasse o produto.

Ao publicar o relato sobre o caso no Instagram, ela explica que depois de levar o pano ao nariz ficou tonta. Ao desconfiar da atitude do motorista, ela decidiu descer do carro, mas afirma que o homem tentou trancar a porta. Mesmo assim, ela conseguiu abrir a porta e sair, mesmo com o carro em movimento.

Em nota, a Uber informa que repudia “qualquer tipo de comportamento abusivo contra mulheres e já está em contato com as autoridades para colaborar com a investigação, nos termos da lei”. “A empresa acredita na importância de combater, coibir e denunciar casos de assédio e violência. A conta do motorista foi desativada da plataforma assim que a empresa tomou conhecimento do episódio”, completa a nota. A Uber reforça que participa ativamente de projetos contra a violência contra a mulher.