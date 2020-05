Motorista de aplicativo é preso na BR 116, em Barra do Ribeiro

publicidade

Três criminosos, incluindo um motorista de aplicativo, foram presos em flagrante, pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada desta sexta-feira em Barra do Ribeiro. O trio estava em um Renault Sandero, com placas de Alvorada, que foi abordado na BR 116. O trio transportava um pacote com 115 pedras de crack na bagagem de um deles.

Conforme a PRF, o motorista de aplicativo encontrava-se foragido por ter cometido um crime. Um dos passageiros também estava sendo procurado pela Justiça. Todos seriam oriundos de Alvorada e foram detidos por tráfico de drogas.