Motorista de aplicativo tem carro depredado em Porto Alegre

A Brigada Militar foi acionada no começo da madrugada desta segunda-feira para atender uma ocorrência de depredação de veículo no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Na rua Joaquim Nabuco, o efetivo do 9º BPM deparou-se com dois indivíduos quebrando um Fiat Palio, usado no transporte de passageiros por aplicativo.

Aos policiais militares, as duas pessoas alegaram que o passageiro que desembarcou do carro no local havia furtado em outra ocasião os telefones celulares delas. Como o suspeito fugiu, a dupla descarregou a raiva no automóvel, apesar do motorista não ter envolvimento com o caso.

O efetivo do 9º BPM deteve a dupla e encaminhou-a para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (2ª DPPA) da Polícia Civil.