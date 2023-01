Motorista embriagado é preso após colidir contra bomba de combustível em Gramado

publicidade

Um homem de 57 anos foi preso em flagrante e encaminhado ao presídio de Canela, na Serra Gaúcha, depois de colidir o veículo que dirigia, uma Chrysler PT Cruiser, contra uma bomba de abastecimento de um posto de combustíveis na rua João Petry, área central de Gramado, na noite do último sábado. De acordo com a Brigada Militar (BM), ele confessou ter ingerido bebida alcoólica.

O motorista já possui antecedente por embriaguez ao volante, e, após a ocorrência, passou pelo teste do etilômetro, que resultou em 1,51 mg/L. O homem, que estava com pequenas escoriações, relatou aos policiais ter perdido o controle do automóvel e invadido o posto.

Veja Também