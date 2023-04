Mulher é encontrada morta em Cidreira, no Litoral Norte do RS

publicidade

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã desta terça-feira em Cidreira, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O efetivo do 8º BPM foi acionado inicialmente na ocorrência, após relatos de populares.

A vítima, de bruços, estava caída na avenida Cidreira. Os policiais militares constataram ferimentos de arma de fogo. Ela teria sido atingida por quatro disparos de arma de fogo, sendo dois na cabeça e dois na região do peitoral.

O local ficou isolado e a Polícia Civil comunicada da ocorrência.