Mulher é morta a tiros dentro de veículo em Viamão

Uma mulher de 33 anos morreu, na noite desta sexta-feira, após ser baleada dentro de um Renault Sandero cinza, na rua Presidente Vargas, no bairro Esmeralda, em Viamão, na região Metropolitana. De acordo com o delegado Vinicius Seolin, a vítima era motorista de aplicativo, mas a investigação do crime não está na linha de latrocínio. Dinheiro e celular também foram encontrados no carro.

Seolin informou que foram disparados cerca de cinco a seis tiros e a arma utilizada deve ter sido um revólver. A vítima não tinha antecedentes, mas há indícios de vínculo com facções criminosas. Também foi encontrada uma quantidade de maconha dentro do carro.

Conforme soldados do 18º Batalhão de Polícia Militar, a vítima aguardava no veículo estacionado, perto das 20h20min, quando dois homens a alvejaram e fugiram a pé. Os tiros atravessaram o para-brisa do carro, atingindo-a no tórax e no braço. Ela morreu ainda no local, que, segundo a BM, é próximo a um ponto de tráfico de drogas. Conforme apurado pela Rádio Guaíba, a mulher era moradora do bairro São Sebastião, na zona Norte de Porto Alegre.

