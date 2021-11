publicidade

Uma mulher de 22 anos foi morta em frente da sua residência, na noite desse sábado, em Santa Maria. O crime ocorreu por volta das 22h na rua Olegário Mariano, no bairro São João, na região Norte do município.

A vítima foi chamada no portão de casa e um homem teria realizado os disparos. Ela morreu no local. A polícia ainda não informou a motivação do crime.