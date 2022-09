Mulher é morta pelas costas com tiro de espingarda em Alegrete

publicidade

Uma jovem de 20 anos foi morta na madrugada deste domingo, em Alegrete, na fronteira oeste do Estado. Eduarda de Castro Cardoso foi atingida pelas costas com uma arma de caça após uma discussão com um homem na rua Joaquim Paim, bairro Saint Pastous.

Uma guarnição da Brigada Militar foi acionada por volta das 3h, mas a vítima foi encontrada sem vida. Segundo testemunhas, o suspeito pelo feminicídio já tinha desavenças com Eduarda, com quem discutiu no dia anterior. A polícia fez buscas na região mas, até o momento, o criminoso continua desaparecido e a espingarda utilizada no crime também está sumida.

A Brigada Militar ficou no endereço até a Polícia Civil e perícia chegarem, por volta das 7h. O corpo foi removido ao Instituto Médico-Legal (IML) da Santa Casa de Alegrete. É o décimo homicídio em Alegrete em 2022. Eduarda deixa um filho de quatro anos.