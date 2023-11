Mulher é morta por engano em ataque a tiros na zona Norte de Porto Alegre

publicidade

Uma mulher de 45 anos foi baleada e morta, na noite dessa quinta-feira, no bairro Rubem Berta, na zona Norte de Porto Alegre. De acordo com a Brigada Militar, ela foi vítima de um ataque a tiros na Avenida Adelino Ferreira Jardim. A corporação não descarta que ela tenha sido morta por engano, uma vez que o possível alvo do atentado seria um familiar dela, que tem envolvimento com o tráfico de drogas.



Segundo o boletim da ocorrência, policiais militares foram acionados, próximo às 22h, após terem recebido informações sobre disparos de arma de fogo na Cohab Rubem Berta. Ao chegarem no local da ocorrência, os soldados se depararam com um veículo GM Corsa, com marcas de tiros na lateral esquerda. No interior do automóvel, foi localizada o corpo da vítima.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima, estaria embarcando no carro quando outro veículo, esse de cor branca, parou ao lado dela e dois homens a alvejaram. Na cena do crime foram localizadas cápsulas de calibres 9 milímetros e .40, além de uma máscara balaclava.

O Correio do Povo apurou que a vítima é Roseli de Castro Quintana. Ela não tinha antecedentes. De acordo com informações preliminares, o alvo do atentado seria o genro dela, apontado como sendo um integrante de facção, que tem registros por tráfico e roubo. Além da vítima, o homem também utilizava o carro com frequência.