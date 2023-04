Mulher é presa por tráfico de drogas em Farroupilha, na Serra do RS

publicidade

Uma mulher foi presa, na madrugada deste domingo, por tráfico de drogas na cidade de Farroupilha, na Serra gaúcha. A ocorrência, atendida pela Brigada Militar (BM) local, ocorreu na rua Hilário Hilgert, no bairro São Francisco. Conforme a BM, o local já é conhecido pela polícia como ponto de venda de entorpecentes.

Durante ronda da equipe, os policiais relataram terem avistado a mulher, de 29 anos, correndo em direção a um veículo. A abordagem foi feita antes que ela entrasse em uma Ford Courrier branca, segundo a BM, que era conduzida por um homem de 34 anos. Em revista pessoal, feita por soldado feminina, foi localizado, nas nádegas da mulher, um saco com 28 petecas de substância semelhante à crack.

O motorista do veículo afirmou que daria uma carona para a mulher que, entretanto, disse que é garota de programa e que atenderia o homem. Com ele não foram localizados objetos ilícitos, conforme os policiais. O homem apresentou nota para os mais de R$ 600 encontrados no veículo.