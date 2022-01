Mulher desaparecida no RS é encontrada morta em porta-malas em Santa Catarina

publicidade

A mulher encontrada no porta-malas de um veículo Chevrolet Corsa, com placas de Estância Velha, em Santa Catarina, já foi identificada. O corpo de Lourdes Clenir Oliveira Melo, de 48 anos, foi localizado na noite dessa quarta-feira, às margens da BR 101, no bairro Barracão, em Içara. Segundo a Polícia Militar local, a vítima foi achada após denúncias de que um veículo abandonado atrapalhava o trânsito.

Os policiais realizaram buscas no carro e localizaram o corpo enrolado em um cobertor. O veículo passou por perícia. Lourdes era natural de Estância Velha e trabalhava como cabeleireira em sua cidade no Vale dos Sinos. Ela estava desaparecida desde o último domingo. Segundo a Polícia Civil, o ex-namorado da mulher é o principal suspeito do crime. A vítima tinha uma medida protetiva contra o homem, que é procurado.

Após descobrir uma traição, Lourdes terminou, em dezembro, o relacionamento com o suspeito, que não aceitou a situação. Ele chegou a ser preso por ameaças e agressões contra a cabeleireira, mas foi libertado no dia seguinte.

Veja Também

Na casa de Lourdes, em Estância Velha, os policiais encontraram marcas de sangue, objetos quebrados e o espelho retrovisor do Corsa caído no chão. Vizinhos disseram ter ouvido gritos no local no domingo. Na manhã seguinte, uma pessoa não identificada saiu da residência com o veículo da vítima, que morava sozinha. Uma campanha em busca de informações sobre o sumiço de Lourdes chegou a ser liderado pela filha durante a semana.