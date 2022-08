Mulher morre com facada no peito em Passo Fundo

publicidade

Na noite de sábado, por volta das 22h20min, uma ação violenta resultou na morte de uma mulher em Passo Fundo. Foi na comunidade do Bom Recreio, onde Amanda da Silva dos Santos, 22 anos, foi morta com uma facada no peito. O principal suspeito é seu companheiro, que está hospitalizado também com ferimento de faca.

A Brigada Militar foi chamada por vizinhos até o local do crime, onde se ouvia gritos. No local, os populares socorreram Amanda, que veio a falecer, mesmo tendo recebido atendimento hospitalar. O companheiro da vítima também foi atendido, pois apresentava facadas no peito. A suspeita é que o indivíduo tenha atentado contra a própria vida.

O crime é investigado pela Polícia Civil local. O atendimento da ocorrência teve também atuação do Samu.