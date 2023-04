Mulher morre e motorista fica ferido após colisão frontal entre automóvel e motorhome na ERS 030

publicidade

A passageira de um Volkswagen Gol, com placas de Santo Antônio da Patrulha, morreu, e o motorista do mesmo veículo ficou ferido após um acidente de trânsito na noite de sexta-feira, na altura da parada 184 da ERS 030, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte. O automóvel e um motorhome, com placas de Cachoeirinha, colidiram de frente por volta das 19h30min.

A mulher, que tinha 56 anos, chegou a ser retirada com vida do local do acidente pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) do município, na localidade de Portão I, assim como o motorista, mas não resistiu aos ferimentos. Já o casal que estava no motorhome não se feriu. O condutor do Gol estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada, e, conforme testemunhas, seguia no sentido Osório a Santo Antônio da Patrulha, quando teria feito uma ultrapassagem em local proibido. O motorista do motorhome realizou o teste do bafômetro e o resultado foi negativo para álcool no sangue.