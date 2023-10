Mulher morta a tiros no bairro Mário Quintana não era motorista de aplicativo e tinha antecedentes

publicidade

Em meio a disputas entre facções pelo domínio de pontos de tráfico na zona Norte de Porto Alegre, as forças de segurança ainda investigam os motivos do homicídio de uma mulher no bairro Mário Quintana. Conforme a Brigada Militar, o corpo dela foi localizado com marcas de tiro, dentro de um Fiat Argo preto, às 21h dessa quinta-feira, na rua Manoel Marques.



De acordo com a apuração do Correio do Povo, a vítima é Denise Nunes de Assunção Bittencourt, de 49 anos. Ela tinha antecedentes por receptação.



Diferente do que se acreditava inicialmente, ela não era motorista de aplicativo. Segundo investigações preliminares, a vítima, prestava serviços particulares junto a um grupo de motoristas, no entorno de um mercado, entre o bairro Rubem Berta e a Vila Safira, no Mário Quintana.



Moradores relatam que o grupo ao qual ela fazia parte detinha o monopólio dos serviços na localidade, não permitindo que táxis ou veículos de aplicativos atendessem clientes. "Eles não gostavam que alguém que não fosse eles fizesse o transporte das compras até as residências", relatou uma moradora, que pediu para não ter o nome divulgado.



Segundo as apurações policiais, a possiblidade que ela também oferecesse transporte para traficantes não é descartada. A investigação prossegue para determinar se o assassinato da mulher tem relação com a guerra entre facções que vigora na zona Norte, desde o final de setembro.